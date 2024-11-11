Росіяни вдарили по Харкову ракетою "Гром-1Е", - мер

За його словами, удари прийшлися по двох районах міста - Холодногірському та Новобаварському.

Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила. Місця прильотів обстежують працівники відповідних служб.

"Попередньо удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е", - повідомив Терехов.

Що відомо про ракету "Гром-1Е"

Вперше Росія представила "Грім" у 2015 році, показавши дві модифікації цього озброєння:

варіант "Гром-Е1" оснащений реактивним двигуном;

"Гром-Е2" мав на той момент додаткову бойову частину.

Сам по собі боєприпас позиціонується як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі Х-38. Зокрема його максимальна дальність складає до 120 кілометрів.