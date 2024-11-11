Росіяни вдарили по Харкову ракетою "Гром-1Е", - мер

Російські війська ввечері 11 листопада завдали двох ударів по Харкову. Окупанти вдарили балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
За його словами, удари прийшлися по двох районах міста - Холодногірському та Новобаварському.
Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила. Місця прильотів обстежують працівники відповідних служб.
"Попередньо удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е", - повідомив Терехов.
Вперше Росія представила "Грім" у 2015 році, показавши дві модифікації цього озброєння:
Сам по собі боєприпас позиціонується як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі Х-38. Зокрема його максимальна дальність складає до 120 кілометрів.
Нагадаємо, ввечері 9 листопада окупанти обстріляли Харків. Росіяни застосували гібрид ракети й авіабомби "Гром-Є1".
Відомо, що окупанти вдарили по Слобідському району міста, "приліт" був на відкритій місцевості. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки.
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