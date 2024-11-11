Россияне ударили по Харькову ракетой "Гром-1Е", - мэр

Российские войска вечером 11 ноября нанесли два удара по Харькову. Оккупанты ударили баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
По его словам, удары пришлись по двум районам города - Холодногорскому и Новобаварскому.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Места прилетов обследуют работники соответствующих служб.
"Предварительно удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е", - сообщил Терехов.
Впервые Россия представила "Гром" в 2015 году, показав две модификации этого вооружения:
Сам по себе боеприпас позиционируется как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38. В частности, его максимальная дальность составляет до 120 километров.
Напомним, вечером 9 ноября оккупанты обстреляли Харьков. Россияне применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1".
Известно, что оккупанты ударили по Слободскому району города, «прилет» был на открытой местности. В результате атаки повреждены многоквартирные дома.
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