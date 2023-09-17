Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300, влучили у підприємство

Близько 00:30 окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300.

Російські ракети влучили у будівлю цивільного підприємства. На місці "прильоту" сталася пожежа.

Синєгубов не повідомив, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

Другий за добу обстріл

Вчора вдень російські загарбники теж вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста.

Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

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