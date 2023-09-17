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Россияне ударили по Харькову ракетами С-300, попали в предприятие

Фото: оккупанты снова обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 17 сентября атаковала Харьков. Оккупанты применили зенитные ракеты С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Около 00:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С-300.

Российские ракеты попали в здание гражданского предприятия. На месте "прилета" произошел пожар.

Синегубов не сообщил, есть ли пострадавшие в результате обстрела.

Второй за сутки обстрел

Вчера днем российские захватчики тоже ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города.

Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".

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