Росіяни вдарили по Харкову

Вибух у Харкові пролунав у суботу, 1 червня. Росіяни вдарили по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Вибух у Харкові пролунав після 13:15. Міський голова підтвердив, що окупанти обстріляли місто. Зафіксований "приліт" у Київському районі міста.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски російської авіацією керованих авіабомб, зокрема, і в напрямку Харкова.
Варто додати, що повітряна тривога у Харківській області триває вже понад сім годин. Її оголосили о 06:08.
Оновлено о 13:35
Голова Харківської ОВА повідомив, що о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Минулої ночі російська армія також вдарила по Харкову. Окупанти випустили зенітні ракети С-300 з Бєлгородської області. Внаслідок атаки була частково зруйнована п'ятиповерхівка. Також було влучання на територію підприємства у Харкові.
За останніми даними, через вчорашній обстріл Харкова загинули семеро осіб.
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