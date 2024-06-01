Росіяни вдарили по Харкову

Обстріл Харкові 31 травня

Минулої ночі російська армія також вдарила по Харкову. Окупанти випустили зенітні ракети С-300 з Бєлгородської області. Внаслідок атаки була частково зруйнована п'ятиповерхівка. Також було влучання на територію підприємства у Харкові.

За останніми даними, через вчорашній обстріл Харкова загинули семеро осіб.

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