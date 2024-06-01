Россияне ударили по Харькову

Взрыв в Харькове раздался после 13:15. Городской глава подтвердил, что оккупанты обстреляли город. Зафиксирован "прилет" в Киевском районе города.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках российской авиацией управляемых авиабомб, в том числе и в направлении Харькова.

Следует добавить, что воздушная тревога в Харьковской области длится уже более семи часов. Ее объявили в 06:08.

Обновлено в 13:35

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.

По предварительным данным, пострадавших нет.