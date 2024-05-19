UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ вдарила по місцю відпочинку під Харковом: є загиблі та поранені

Фото: РФ атакувала Харківський район 19 травня, є жертви та постраждалі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у неділю, 19 травня, обстріляли Харківський район. Сильні вибухи чули й мешканці Харкова, є загиблі та постраждалі.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Зафіксовані удари в Харківському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі", - написав він.

Багато постраждалих

Пізніше голова ОВА зазначив, що шість людей постраждали внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району.

Потім кількість постраждалих зросла до восьми людей

"Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої", - додав Синєгубов.

Удар по місцю відпочинку та жертви

О 12:17 глава ОВА повідомив, що, крім постраждалих, четверо людей загинули.

"Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", - додав він.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, ситуація різко загострилася після того, як окупанти розпочали новий наступ у прикордонні регіону.

І незважаючи на те, що на фронті на Харківщині загарбники зменшили оберти, місцеве населення продовжує перебувати під постійними атаками.

Нагадаємо, 18 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Ударом РФ було зруйновано кілька приватних будинків, постраждали 6 людей. А 17 травня РФ ударила по Харківу ракетами, було кілька "прильотів". Четверо людей загинули, 31 особа отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні