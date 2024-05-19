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РФ ударила по месту отдыха под Харьковом: есть погибшие и раненые

Фото: РФ атаковала Харьковский район 19 мая, есть жертвы и пострадавшие (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в воскресенье, 19 мая, обстреляли Харьковский район. Сильные взрывы слышали и жители Харькова, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Зафиксированы удары в Харьковском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие", - написал он.

Много пострадавших

Позже глава ОВА отметил, что шесть человек пострадали в результате попаданий по Малоданиловской общине Харьковского района.

Потом количество пострадавших возросло до восьми человек.

"Среди раненых - фельдшер экстренной помощи, поврежден авто скорой", - добавил Синегубов.

Удар по месту отдыха и жертвы

В 12:17 глава ОВА сообщил, что кроме пострадавших, четверо людей погибли.

"Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители", - добавил он.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постояннно обстреливают Харьков и область. В частности, ситуация резко обострилась после того, как оккупанты начали новое наступление в приграничье региона.

И несмотря на то, что на фронте в Харьковской области захватчики сбавили обороты, местное население продолжает находиться под постоянными атаками.

Напомним, 18 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Ударом РФ были разрушены несколько частных домов, пострадали 6 человек. А 17 мая РФ ударила по Харькову ракетами, было несколько "прилетов". Четверо людей погибли, 31 человек получил ранения. 

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