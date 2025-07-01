Россияне ударили по эвакуационному авто в Покровске: ранен полицейский, есть погибший
Россияне ударили беспилотником по эвакуационному автомобилю в Покровске Донецкой области в момент спасения тяжелораненых. В результате обстрела пострадал полицейский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Мишенью врага стала гражданская пара на велосипедах. В результате взрыва оба получили тяжелые ранения, у 42-летнего водителя произошла травматическая ампутация ноги. Полицейские нашли их прямо на дороге, оказали первую помощь и помчались в больницу вместе с еще одним раненым", - отметили в нацполиции.
Отмечается, что в этот момент российские войска ударили по автомобилю дроном "Молния". Машина получила многочисленные повреждения и не могла ехать дальше.
"Наш коллега был ранен, а на руках - человек на грани жизни и смерти. Мы вызвали подмогу и отправили с ней гражданских раненых, надеясь на чудо. Но его не произошло, Россия забрала еще одну жизнь", - рассказал начальник подразделения "Белый ангел" Геннадий Юдин.
Сообщается, что сейчас раненый полицейский проходит лечение, у него осколочное ранение ноги, угрозы жизни нет.
Ситуация на Покровском направлении
Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих на фронте. В течение последних дней Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал об интенсивных боевых действиях в этом регионе.
Ранее мы писали, что украинские Силы спецопераций провели образцовую операцию на Покровском направлении. Была уничтожена штурмовая группа врага, один оккупант взят в плен.
А в начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.
По его словам, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.
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