Россияне ударили по эвакуационному авто в Покровске: ранен полицейский, есть погибший

Россияне ударили беспилотником по эвакуационному автомобилю в Покровске Донецкой области в момент спасения тяжелораненых. В результате обстрела пострадал полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Мишенью врага стала гражданская пара на велосипедах. В результате взрыва оба получили тяжелые ранения, у 42-летнего водителя произошла травматическая ампутация ноги. Полицейские нашли их прямо на дороге, оказали первую помощь и помчались в больницу вместе с еще одним раненым", - отметили в нацполиции.

Отмечается, что в этот момент российские войска ударили по автомобилю дроном "Молния". Машина получила многочисленные повреждения и не могла ехать дальше.

"Наш коллега был ранен, а на руках - человек на грани жизни и смерти. Мы вызвали подмогу и отправили с ней гражданских раненых, надеясь на чудо. Но его не произошло, Россия забрала еще одну жизнь", - рассказал начальник подразделения "Белый ангел" Геннадий Юдин.

Сообщается, что сейчас раненый полицейский проходит лечение, у него осколочное ранение ноги, угрозы жизни нет.