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Росіяни вдарили по енергетиках у Донецькій області: є поранені

Фото: окупанти двічі вдарили по енергетиках у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська двічі атакували енергетиків у Донецькій області 12 липня. Троє працівників поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"У Донецькій області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада. Бригадний водій отримав поранення та був доставлений до госпіталю", - йдеться у повідомленні.

Також у Донецькій області внаслідок обстрілу зруйнована будівля диспетчерського пункту.

"Поранення отримали дві людини", - додали у відомстві.

Обстріли енергетиків в Україні

Російські війська застосовують тактику обстрілів рятувальників, медиків, поліцейських та енергетиків в Україні. Причому випадки обстрілів енергетиків у прифронтовій Донецькій області були відомі, починаючи з 2014 року.

З недавніх випадків, буквально у червні в Донецькій області, під час виконання робіт, під обстріл потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.

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Донецька областьВійна в УкраїніЕнергетики