Росіяни вдарили по енергетиках у Донецькій області: є поранені

Обстріли енергетиків в Україні

Російські війська застосовують тактику обстрілів рятувальників, медиків, поліцейських та енергетиків в Україні. Причому випадки обстрілів енергетиків у прифронтовій Донецькій області були відомі, починаючи з 2014 року.

З недавніх випадків, буквально у червні в Донецькій області, під час виконання робіт, під обстріл потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.

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