Россияне ударили по энергетикам в Донецкой области: есть раненые

Обстрелы энергетиков в Украине

Российские войска применяют тактику обстрелов спасателей, медиков, полицейских и энергетиков в Украине. Причем случаи обстрелов энергетиков в прифронтовой Донецкой области были известны, начиная с 2014 года.

Из недавних случаев, буквально в июне в Донецкой области, во время выполнения работ, под обстрел попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.

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