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Россияне ударили по энергетикам в Донецкой области: есть раненые

Фото: оккупанты дважды ударили по энергетикам в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска дважды атаковали энергетиков в Донецкой области 12 июля. Трое работников ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В Донецкой области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада. Бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.

Также в Донецкой области в результате обстрела разрушено здание диспетчерского пункта.

"Ранения получили два человека", - добавили в ведомстве.

Обстрелы энергетиков в Украине

Российские войска применяют тактику обстрелов спасателей, медиков, полицейских и энергетиков в Украине. Причем случаи обстрелов энергетиков в прифронтовой Донецкой области были известны, начиная с 2014 года.

Из недавних случаев, буквально в июне в Донецкой области, во время выполнения работ, под обстрел попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.

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Донецкая областьВойна в УкраинеЭнергетики