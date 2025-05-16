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Росіяни вдарили дроном по Костянтинівці: є загиблі та поранені

Фото: росіяни вдарили дроном по Костянтинівці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень, 16 травня, атакували дроном Костянтинівку Донецької області. Безпілотник влучив в автомобіль, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі,16 травня об 11:30 російські війська поцілили по Костянтинівці, використавши дрон "Молнія-1". За кермом автомобіля отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 55-річний водій. Також загинув чоловік 57 років, котрий перебував біля укриття. 

Крім того, постраждали двоє містянок віком 53 та 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки та мінно-вибухову травму. 

Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, зазнала мінно-вибухової травми й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий. 

Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).   

Фото: наслідки удару дроном по Костянтинівці (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстріл України 16 травня

У ніч на 16 травня російські терористи запустили проти України 112 ударних дронів.

Силам ППО вдалося збити 73 дронів типу Shahed й безпілотників інших типів на сході, півдні та в центрі України. Також 36 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Одеська, Житомирська, Чернігівська, Миколаївська та Київська області.

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Донецька областьКонстантиновкаВійна в УкраїніАтака дронів