Россияне ударили дроном по Константиновке: есть погибшие и раненые

Как сообщили в прокуратуре, 16 мая в 11:30 российские войска попали по Константиновке, использовав дрон "Молния-1". За рулем автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 55-летний водитель. Также погиб мужчина 57 лет, который находился возле укрытия.

Кроме того, пострадали двое горожанок в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.

В 11:45 оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по населенному пункту. В результате атаки 72-летняя женщина, которая находилась на рынке, получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: последствия удара дроном по Константиновке (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)