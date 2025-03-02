Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: почалася пожежа, є постраждалі

Пізно ввечері, 2 березня, Харків знову опинився під атакою ворожих безпілотників. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, почалася пожежа, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Звук вибуху в Харкові внаслідок атаки БпЛА було чути приблизно о 22:02. Терехов уточнив, що дрон вдарив по центральній частині міста, після чого написав про влучання безпілотника у багатоповерхівку, через що на одному з поверхів почалася пожежа.
Паралельно Синєгубов інформував, що удар зафіксовано у Салтівському районі. Крім того, він підтвердив, що один з ударів був у центральній частині міста, внаслідок чого сталося загорання балкону в багатоквартирному будинку. О 22:10 мер Харкова уточнив, що сталося.
"Влучання у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. Щодо постраждалих - інформація наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Через декілька хвилин він додав, що відомо про одного постраждалого.
Синєгубов поінформував, що в Харкові триває ліквідації наслідків удару РФ в Київському районі.
"Постраждав 21-річний чоловік, без госпіталізації. Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках", - написав він.
Глава Харківської ОВА написав, що станом на цю хвилину кількість постраждалих зросла до трьох. Їм надали медичну допомогу на місці.
Мер міста розповів, що наразі рятувальники гасять пожежу, яка внаслідок влучання дрону охопила кілька квартир на останньому поверсі багатоквартирного будинку.
"На дану хвилину троє постраждалих: молодик 21 року, 80-річна жінка та 50-річний чоловік. Усі від госпіталізації на разі відмовилися", - йдеться у повідомленні.
Терехов написав, що кількість постраждалих зросла до п'яти.
"Вже семеро людей звернулися за медичною допомогою", - повідомив міський голова.
Нагадаємо, що в ніч на 2 березня російські окупанти випустили по Україні 79 безпілотників. Силам ППО вдалося знищити 63 дрони, а ще 16 БпЛА-імітаторів - були локально втрачені.
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