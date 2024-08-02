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Росіяни вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачах: семеро поранених

Харків, П'ятниця 02 серпня 2024 11:14
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Росіяни вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачах: семеро поранених Фото: росіяни вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачах, сім поранених (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська дроном атакували автобус з людьми в Дергачах Харківської області. Семеро постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області.

"Близько 9:00 окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. Постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому", - розповів Синєгубов.

За словами голови ОВА, усі постраждалі - працівники-будівельники.

Семеро постраждалих

Пізніше в поліції Харківської області уточнили, що через обстріл постраждали семеро людей. Поранених доставлено до медичного закладу.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Обстріли Дергачів

Російські війська масово обстрілюють Харківську область з початку масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Не виняток - і місто Дергачі Харківського району. Так, наприклад, 26 червня Росія завдала авіаудару по Дергачах. Тоді постраждали 9 людей, зокрема діти.

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