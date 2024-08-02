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Россияне ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачах: шесть раненых

Харьков, Пятница 02 августа 2024 11:14
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Россияне ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачах: шесть раненых Фото: россияне ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачах, шесть раненых (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска дроном атаковали автобус с людьми в Дергачах Харьковской области. Шестеро пострадавших.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Около 9:00 оккупанты ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской общине. Пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один человек - в тяжелом", - рассказал он.

По словам главы ОВА, все пострадавшие - работники-строители.

На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Обстрелы Дергачей

Российские войска массированно обстреливают Харьковскую область с начала масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Не исключение - и город Дергачи Харьковского района. Так, например, 26 июня Россия нанесла авиаудар по Дергачам. Тогда пострадали 9 человек, в том числе дети.

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