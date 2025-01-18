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Росіяни вдарили дронами по Павлограду: атаковано підприємство

Павлоград, Субота 18 січня 2025 08:15
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Росіяни вдарили дронами по Павлограду: атаковано підприємство Фото: росіяни вдарили дронами по Павлограду 18 січня, атаковано підприємство (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 18 січня вдарили дронами по Повлограду. Атаковно підприємство, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Агресор атакував Павлоград БпЛА "Shahed", - розповів він.

За його словами голови ОВА, є руйнування на території промислового підприємства.

"Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили", - констатував Лисак.

Атака РФ по Україні

В ніч на 18 січня російські війська знову атакували Україну дронами. Тривогу, зокрема, в Київі оголосили близько 6:00. Після вибухів в деяких районах зникла вода, а у Шевченківському районі почалася пожежа нежитлової будівлі. Наразі у Києві відомо про чотирьох загиблих.

Крім того, Росія атакувала Запоріжжя балістикою. Внаслідок атаки є руйнування, пошкоджено будівлі, а також поранені люди. Наразі відомо про 6 постраждалих.

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