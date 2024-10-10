Росіяни вдарили дронами по Кривому Рогу: пошкоджена п'ятиповерхівка

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни також вдарили по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки у місті є постраждалі, зруйновано приватні будинки.

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