Россияне ударили дронами по Кривому Рогу: повреждена пятиэтажка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Как он отметил, сегодня утром оккупанты направили ударные дроны на Кривой Рог. В результате атаки есть повреждения в городе.

"Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Ночная атака врага

Еще с вечера 9 октября Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе. Беспилотники фиксировали в Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях.

По состоянию на утро 10 октября зафиксировано движение новой группы "Шахедов", следовавших из Херсонской области в направлении Кривого Рога. Также движение дронов с утра фиксировали в Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.