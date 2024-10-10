Россияне ударили дронами по Кривому Рогу: повреждена пятиэтажка
Российские войска атаковали город Кривой Рог утром 10 октября. В результате обстрела поврежден пятиэтажный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
Как он отметил, сегодня утром оккупанты направили ударные дроны на Кривой Рог. В результате атаки есть повреждения в городе.
"Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.
Ночная атака врага
Еще с вечера 9 октября Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе. Беспилотники фиксировали в Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях.
По состоянию на утро 10 октября зафиксировано движение новой группы "Шахедов", следовавших из Херсонской области в направлении Кривого Рога. Также движение дронов с утра фиксировали в Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
Напомним, в ночь на 10 октября россияне также ударили по Запорожью. В результате вражеской атаки в городе есть пострадавшие, разрушены частные дома.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.