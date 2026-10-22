Росіяни вдарили по будівлі телерадіокомпанії у Кременчуці

Як повідомив мер, будівля приватної телерадіокомпаніїрозташована серед житлової забудови.

Внаслідок влучання дрона виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Кременчуці перекрили частину вулиці Івана Мазепи в районі телерадіокомпанії "Візит".

Рух транспорту обмежили на ділянці між двома найближчими перехрестями.

За інформацією компанії VIZIT-NET, під час удару в будівлі перебували семеро працівників. Усі вони були в безпечних місцях, ніхто не постраждав.



Через руйнування будівлі, пошкодження обладнання та інфраструктури роботу комплексу призупинили. Наразі відновити її неможливо.



Водночас домашній інтернет і телебачення компанія продовжує надавати з резервних майданчиків. Абонентів попереджають про можливі перебої зі зв’язком.

Також у зв’язку з технічними обставинами телеканал "Візит" змушений тимчасово призупинити підготовку та вихід випусків новин.