Росіяни вдарили балістикою по промисловому підприємству на Полтавщині

Кременчук атакують уже не вперше за останні дні. Вдень 29 жовтня Росія завдала серії ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі, серед загиблих були діти.

Полтавщину окупанти регулярно атакують дронами. 22 жовтня безпілотники вдарили по об'єкту залізничної інфраструктури в Полтаві, а 17 жовтня під час атаки на місто загинула людина.