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Росіяни вдарили балістикою по промисловому підприємству на Полтавщині

03:54 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: росіяни вдарили балістикою по промисловому підприємству в Кременчуцькому районі (Getty Images)

У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську обласну військову адміністрацію.

Яке саме підприємство потрапило під удар, чи є руйнування і постраждалі, в ОВА поки не повідомили.

Кременчук атакують уже не вперше за останні дні. Вдень 29 жовтня Росія завдала серії ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі, серед загиблих були діти.

Полтавщину окупанти регулярно атакують дронами. 22 жовтня безпілотники вдарили по об'єкту залізничної інфраструктури в Полтаві, а 17 жовтня під час атаки на місто загинула людина.

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КременчукПолтавська область