Россияне ударили баллистикой по промышленному предприятию в Полтавской области

Кременчуг атакуют уже не в первый раз за последние дни. Днем 29 октября Россия нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье, среди погибших были дети.

Полтавщину оккупанты регулярно атакуют дронами. 22 октября беспилотники ударили по объекту железнодорожной инфраструктуры в Полтаве, а 17 октября во время атаки на город погиб человек.