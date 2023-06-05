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Росіяни вдарили по Балаклії: є загиблий та поранені

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Балаклії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 5 червня, увечері обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на даний момент відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених", - написав чиновник.

При цьому він зазначив, що на місці атаки зараз працюють усі профільні служби.

Варто зауважити, що інформацію про обстріл Балаклійської громади публікувала міська військова адміністрація ще о 17:45.

Окупація Балаклії

Зазначимо, що росіяни взяли під свій контроль Балаклію Харківської області у перші тижні початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Але вже 8 вересня українським захисникам удалося звільнити місто від ворожих солдатів. Вони успішно деокупували його під час контрнаступу у Харківській області.

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