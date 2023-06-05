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Россияне ударили по Балаклее: есть погибший и раненые

Иллюстративное фото: россияне ударили по Балаклее (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 5 июня, вечером обстреляли Балаклею Харьковской области. В результате атак один человек погиб, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Российские оккупанты ударили по Балаклее. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых", - написал чиновник.

При этом он отметил, что на месте атаки сейчас работают все профильные службы.

Стоит заметить, что информацию об обстреле Балаклейской общины публиковала городская военная администрация еще в 17:45.

Оккупация Балаклеи

Отметим, что россияне взяли под свой контроль Балаклею Харьковской области в первые недели начала полномасштабного вторжения в Украину.

Но уже 8 сентября украинским защитникам удалось освободить город от вражеских солдат. Они успешно деоккупировали его во время контрнаступления в Харьковской области.

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БалаклеяхарковВойна России против Украины