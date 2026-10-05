Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі

Російські окупанти сьогодні, 5 жовтня, атакували Запоріжжя. Був "приліт" по багатоповерхівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова у Telegram та голову Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram.
Семікін розповів, що ворог атакував житловий будинок у місті, через що почалася пожежа. За попередньою інформацією, можуть бути поранені.
У свою чергу Федоров зазначив, що росіяни атакували багатоповерхівку.
Оновлено 20:40
Семікін зазначив, що зараз у Запоріжжі на місці атаки відбувається рятувальна операція.
Оновлено 20:50
Федоров повідомив, що відомо про двох постраждалих внаслідок атаки. Також мешканців багатоповерхівки було заблоковано на одному з поверхів.
Оновлено 21:16
Семікін уточнив, що постраждав 63-річний чоловік, його у тяжкому стані доправили до лікарні. Також опіки отримала 37-річна жінка, її стан не тяжкий.
Також рятувальники деблокували людей, які мешкають на 7,8 та 9 поверхах.
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати мирних українців своїми реактивними дронами, авіабомбами та ракетами.
Зокрема, сьогодні, 5 жовтня, три керовані авіабомби ворог запустив по Харкову.
Станом на зараз відомо, що в результаті російських ударів постраждали 53 людини, ще п'ятеро - загинули.
Росіяни своїми авіабомбами пошкодили понад 30 багатоповерхівок у місті. Також було пошкоджено десятки приватних будинків.