Росіяни вдарили авіабомбою по Слов'янську: четверо постраждалих, серед них дитина

Російські війська у п'ятницю, 3 січня, вдарили по приватному сектору у Слов'янську авіабомбою з модулем УМПК. Постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.
"Четверо людей, серед них - дворічна дитина, отримали поранення унаслідок російського обстрілу Слов’янська", - йдеться в повідомленні.
У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію, переломи, забої. Усім надається необхідна медична допомога.
Попередньо, росіяни вдарили по приватному сектору міста авіабомбою з модулем УМПК.
Внаслідок удару зруйновано і пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків. На місці працюють необхідні служби.
Фото: наслідки удару РФ по Слов'янську (t.me/mvs_ukrainе)
У ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 60 з них. Ще 26 були локаційно втрачені.
Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних дронів по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках у Донецькій та Чернігівській областях. Зокрема, російські окупанти дроном вдарили по житловому будинку в Краматорську.
Також збиті "Шахеди" завдали шкоди й у Київській області. У кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто, є загиблий та постраждалі.
Також через атаку РФ постраждала жінка в Києві. Падіння уламків зафіксовано у двох районах столиці.
Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Унаслідок атаки загиблих немає, але є постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.