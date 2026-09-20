Росіяни вдарили артилерією по Краматорську, пошкоджено школу, загинула жінка

Ситуація у Краматорську

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Краматорськ Донецької області, використовуючи різні види озброєння та атакуючи цивільну інфраструктуру.

Зокрема, сьогодні, 20 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську, де перебували цивільні та волонтери. Внаслідок прямого влучання є руйнування, наслідки удару з'ясовуються.

Крім того, минурого тижня, 13 вересня, чотири авіабомби РФ впали на Краматорськ. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, а рятувальникам довелося діставати потерпілих з-під завалів.