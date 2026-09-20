Россияне ударили артиллерией по Краматорску, повреждена школа, погибла женщина

Ситуация в Краматорске

Напомним, российские оккупационные войска регулярно обстреливают Краматорск Донецкой области, используя разные виды вооружения и атакуя гражданскую инфраструктуру.

В частности, сегодня, 20 сентября, россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске, где находились гражданские и волонтеры. В результате прямого попадания есть разрушение, последствия удара выясняются.

Кроме того, на прошлой неделе, 13 сентября, четыре авиабомба РФ упали на Краматорск. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, а спасателям пришлось доставать пострадавших из-под завалов.