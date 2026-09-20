RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне ударили артиллерией по Краматорску, повреждена школа, погибла женщина

16:00 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ нанесла удар по Краматорску (t.me/kramatorsk_rada)

В результате артиллерийских обстрелов Краматорская погибла женщина, еще один мужчина получил ранения. Также в городе повреждены жилые дома и школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

Последствия вражеской атаки

Российские войска нанесли удар по микрорайону Лазурный тремя артиллерийскими снарядами.

В результате обстрела погибла гражданская женщина 1956 года рождения. Также ранение получил мужчина 1961 года рождения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что во вражеский огонь попали жилые кварталы.

В городе повреждены несколько многоэтажных жилых домов и общее среднее образование.

Фото: РФ нанесла удар по Краматорску (t.me/kramatorsk_rada)

Краматорск и дальше находится под постоянной угрозой атак со стороны российских оккупантов. Местные власти призывают жителей быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ситуация в Краматорске

Напомним, российские оккупационные войска регулярно обстреливают Краматорск Донецкой области, используя разные виды вооружения и атакуя гражданскую инфраструктуру.

В частности, сегодня, 20 сентября, россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске, где находились гражданские и волонтеры. В результате прямого попадания есть разрушение, последствия удара выясняются.

Кроме того, на прошлой неделе, 13 сентября, четыре авиабомба РФ упали на Краматорск. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, а спасателям пришлось доставать пострадавших из-под завалов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КраматорскВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака