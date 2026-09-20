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Росіяни вдарили артилерією по Краматорську, пошкоджено школу, загинула жінка

16:00 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни вдарили артилерією по Краматорську, пошкоджено школу, загинула жінка Фото: РФ завдала удару по Краматорську (t.me/kramatorsk_rada)
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Внаслідок артилерійського обстрілу Краматорська загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. Також у місті пошкоджені житлові будинки та школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.

Наслідки ворожої атаки

Російські війська завдали удару по мікрорайону Лазурний трьома артилерійськими снарядами.

Унаслідок обстрілу загинула цивільна жінка 1956 року народження. Також поранення отримав чоловік 1961 року народження, йому надають необхідну медичну допомогу.

Зазначається, що під під ворожий вогонь потрапили житлові квартали.

В місті пошкоджено декілька багатоповерхових житлових будинків та заклад загальної середньої освіти.

Росіяни вдарили артилерією по Краматорську, пошкоджено школу, загинула жінка

Фото: РФ завдала удару по Краматорську (t.me/kramatorsk_rada)

Краматорськ і надалі перебуває під постійною загрозою атак з боку російських окупантів. Місцева влада закликає жителів бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ситуація у Краматорську

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Краматорськ Донецької області, використовуючи різні види озброєння та атакуючи цивільну інфраструктуру.

Зокрема, сьогодні, 20 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську, де перебували цивільні та волонтери. Внаслідок прямого влучання є руйнування, наслідки удару з'ясовуються.

Крім того, минурого тижня, 13 вересня, чотири авіабомби РФ впали на Краматорськ. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, а рятувальникам довелося діставати потерпілих з-під завалів.

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