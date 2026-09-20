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Россияне ударили артиллерией по Краматорску, повреждена школа, погибла женщина

16:00 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне ударили артиллерией по Краматорску, повреждена школа, погибла женщина Фото: РФ нанесла удар по Краматорску (t.me/kramatorsk_rada)
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В результате артиллерийских обстрелов Краматорская погибла женщина, еще один мужчина получил ранения. Также в городе повреждены жилые дома и школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

Последствия вражеской атаки

Российские войска нанесли удар по микрорайону Лазурный тремя артиллерийскими снарядами.

В результате обстрела погибла гражданская женщина 1956 года рождения. Также ранение получил мужчина 1961 года рождения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что во вражеский огонь попали жилые кварталы.

В городе повреждены несколько многоэтажных жилых домов и общее среднее образование.

Россияне ударили артиллерией по Краматорску, повреждена школа, погибла женщина

Фото: РФ нанесла удар по Краматорску (t.me/kramatorsk_rada)

Краматорск и дальше находится под постоянной угрозой атак со стороны российских оккупантов. Местные власти призывают жителей быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ситуация в Краматорске

Напомним, российские оккупационные войска регулярно обстреливают Краматорск Донецкой области, используя разные виды вооружения и атакуя гражданскую инфраструктуру.

В частности, сегодня, 20 сентября, россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске, где находились гражданские и волонтеры. В результате прямого попадания есть разрушение, последствия удара выясняются.

Кроме того, на прошлой неделе, 13 сентября, четыре авиабомба РФ упали на Краматорск. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, а спасателям пришлось доставать пострадавших из-под завалов.

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