ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили артилерією по енергетиках в Харківській області, ніхто не постраждав

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 12:24
Росіяни вдарили артилерією по енергетиках в Харківській області, ніхто не постраждав Фото: росіяни вдарили артилерією по енергетиках в Харківській області, ніхто не постраждав (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, вчора 22 березня, вдарили по працівниках Харківського високовольтного району електричних мереж в місті Вовчанськ з артилерії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KHARKIV Today.

Зазначається, що енергетики виконували плановий ремонт під час якого росіяни почали бити з артилерії. На щастя, вони встигли сховатись.

"Ми вважаємо, що російські війська цілили саме по ремонтній бригаді, адже обстріл почався тоді, коли ми розпочали роботу. Тут 6 км до кордону, і нам потрібно відновити високовольтну лінію 110 кВ, яка живить частину Вовчанської громади. Ворог робить усе, щоб не дати нам це зробити", - розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж Олександр Ганус.

Ніхто з енергетиків, а також техніка - не постраждали. Світла на території Вовчанську й у прилеглих селах немає вже близько місяця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вдарили вночі по центру Херсона. Влучили по одній з лікарень міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР
Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю