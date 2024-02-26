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Росіяни вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку в Харківській області (фото)

Укрїна , Понеділок 26 лютого 2024 09:27
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Росіяни вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку в Харківській області (фото) Фото: росіяни вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку в Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни в ніч проти 26 лютого обстріляли два райони Харківської області. Окупанти вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку.

Які наслідки нічної атаки РФ по Харківській області розповідаємо в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу було використано джерела пресслужби Харківської обласної прокуратури та Telegram-каналу голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"26 лютого близько 02:20 ворожі БпЛА вдарили по території непрацюючої бази відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Зруйновано пʼять будинків, ще два - пошкоджено. Сталась пожежа", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Олег Синєгубов, мобільні вогневі групи Харківської області цієї ночі знищили три безпілотники окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі.

Приблизно двома годинами раніше збройні сили РФ завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин.

"Пошкоджено будівлі підприємства, ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області РФ", - зазначають в прокуратурі.

Фото: наслідки обстрілів РФ по Харківській області в ніч проти 26 лютого (t.me/prokuratura_kharkiv)

Атака "Шахедами" по Україні

Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та три ракети.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

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