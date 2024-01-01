Росіяни вчора знову обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні, - "Укренерго"

"Вчора вдень знову була обстріляна теплова електростанція в східному регіоні, є пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили енергетики, наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Атаки РФ по Україні

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

Минулої ночі російські війська також запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи були чутні у низці східних, північних та центральних регіонів.

Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.