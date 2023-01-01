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Росіяни вчора вдарили по жилому сектору Миколаєва ракетами "Іскандер", - Кім

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Миколаїв, Неділя 01 січня 2023 10:09
Росіяни вчора вдарили по жилому сектору Миколаєва ракетами "Іскандер", - Кім Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вчора, 31 грудня, атакували Миколаїв з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Внаслідок обстрілів є значні руйнування, постраждали семеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вчора Миколаїв був обстріляний 6 ракетами типу Іскандер, за даними ЗСУ. Треба бути такими дерев'яними, щоб такими ракетами атакувати", - зазначив Кім.

Внаслідок атак ворога у Миколаєві зруйновано два будинки, ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади пошкоджені. Також сталася пожежа території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів.

За словами Кіма, вчора поранення отримали семеро осіб.

Крім того, ввечері 31 грудня сили ППО збили над Миколаївською області сім ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, вчора у Миколаєві під час ракетної атаки пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про "прильоти" та пожежі у місті.

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Миколаїв Миколаївська область Обстріл Виталий Ким
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