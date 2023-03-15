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Росіяни вчора обстрілювали прикордоння Харківської області: є загиблі та поранені

Фото: росіяни вчора обстрілювали прикордоння Харківської області (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові за минулу добу масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Найбільше постраждав через ворожі атаки Вовчанськ. Через вчорашні обстріли у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. В результаті влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій машини отримав поранення та був госпіталізований.

Через обстріл села Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Внаслідок атаки загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав в автомобілі.

Окрім того, у Дворічній осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Він отримав медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, що вчора біля села Вовчий Яр Харківської області тракторист підірвався на міні.

Окрім того, нещодавно прикордонники показали, як виглядає Куп'янський напрямок фронту, де майже всі будівлі пошкоджені через атаки росіян.

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харковВійна Росії проти України