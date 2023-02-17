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Росіяни вчора 76 разів атакували Херсон та область: є жертви

Фото: росіяни вчора 76 разів атакували Херсон та область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 76 разів обстріляли Херсон і область. Внаслідок атак троє людей загинули, ще семеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

За інформацією влади, загарбники завдавали ударів із РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Обласний центр окупанти атакували 9 разів, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали. Окупанти потрапили до торговельного порту та житлових будинків.

Минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 3 людини загинули, 7 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше мешканців Херсона та області закликали не створювати масових скупчень у зв'язку з російськими обстрілами.

Також ми писали, що у Херсоні запровадили заборону на фото- та відеофіксацію, а також використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

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ХерсонВійна в Україні