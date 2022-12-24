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Россияне вчера 74 раза ударили по Херсону и области: есть разрушения и много жертв

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Херсон, Суббота 24 декабря 2022 09:22
Россияне вчера 74 раза ударили по Херсону и области: есть разрушения и много жертв Фото: россияне вчера 74 раза ударили по Херсону и области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли Херсонскую область. Враг бил по гражданской и критической инфраструктуре, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По Херсону и области враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Только по жилым кварталам города оккупанты нанесли 36 ударов. Снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки в Херсонской области российская армия убила 5 мирных людей, 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии", - отметил Янушевич.

Напомним, мы писали, что российские военные нанесли удар по Корабельному району Херсона. К сожалению, один из гражданских получил несовместимые с жизнью ранения.

Как известно, власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.

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