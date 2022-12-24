Россияне вчера 74 раза ударили по Херсону и области: есть разрушения и много жертв

Фото: россияне вчера 74 раза ударили по Херсону и области (ВоенТВ)

Российские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли Херсонскую область. Враг бил по гражданской и критической инфраструктуре, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.