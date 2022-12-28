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Россияне вчера 50 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

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Херсон, Среда 28 декабря 2022 09:09
Россияне вчера 50 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые Фото: трое жителей Херсонской области вчера получили ранения из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска за прошедшие сутки около 50 раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Россияне вчера ударили по Херсону 23 раза. Вражеские снаряды повредили медицинское учреждение, детсад, хлебзавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, сегодня утром в Херсоне снова слышали взрывы, пока местные власти не комментировали ситуацию в городе.

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