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Россияне вчера 30 раз обстреляли Херсонскую область: есть жертвы и разрушения

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Херсон, Четверг 08 декабря 2022 10:05
Россияне вчера 30 раз обстреляли Херсонскую область: есть жертвы и разрушения Фото: россияне вчера 30 раз обстреляли Херсонскую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия за минувшие сутки 30 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. Вследствие ударов погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По словам начальник военной администрации, оккупанты применили артиллерию, РСЗО, танки и минометы.

"Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. За минувшие сутки из-за обстрелов рашистов погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель Херсонской области получил ранения", - отметил он.

Напомним, в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли автотранспортное предприятие в Херсоне 6 декабря. В результате атаки погиб сотрудник.

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