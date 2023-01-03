Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область из минометов

Сегодня, 3 декабря, за сутки россияне нанесли 4 удара по приграничным с РФ территориям Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Обошлось без разрушений и пострадавших", - добавил Живицкий.

Оккупанты за сутки обстреляли территорию Середино-Будской общины. По состоянию на 21:30 было зафиксировано 4 "прилета" из минометов 120мм калибра.

Напомним, 2 января российские войска обстреляли четыре общины Сумской области и нанесли 70 ударов. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура и линия электропередач.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в воскресенье, 1 января, российские войска обстреляли пять общин Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 114 ударов.

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