Росіяни вчергове обстріляли Херсонську область: є поранені

За даними Прокудіна, дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району. Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік.

"Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу", - повідомив глава ОВА.

Через "прильот" поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови, однак від госпіталізації постраждалий відмовився.

Прокудін повідомив, що ще дві керовані авіабомби вдарили по Качкарівці.

"Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється", - повідомив глава адміністрації.

Ще 6 атак дронами було зафіксовано по центру Берислава.

"Проти мирного населення окупанти продовжують використовувати дрони. Внаслідок скиду вибухівки у Золотій Балці загорівся будинок. На щастя, без постраждалих", - додав Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації, протягом минулої доби, 10 лютого, росіяни здійснили 42 обстріли по території регіону.

Сьогодні стало відомо, що під час російського обстрілу Херсону постраждала пасажирка маршрутки.

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