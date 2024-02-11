Росіяни обстріляли Херсон, постраждала пасажирка маршрутки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

Під час обстрілу, як пише пресслужба ОВА, поранення у Корабельному районі Херсона отримала 61-річна жінка.

Травмовану було доставлено до лікарні в стані середньої важкості.

"Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним", - додає пресслужба.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 10 лютого, росіяни здійснили 42 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 201 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По Херсону ворог спрямував 32 снаряди.

Терористи поцілили:

у житлові квартали населених пунктів області;

адмінбудівлю, гаражний кооператив та припортову інфраструктуру у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - додав Прокудін.