Росіяни вбили жінку у прифронтовому Гуляйполі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними Федорова, жінка загинула на власному подвірʼї від уламків внаслідок ворожого обстрілу.

"Росіяни вбили 61-річну жінку у прифронтовому Гуляйполі. 32-річний чоловік, який знаходився поруч, отримав поранення руки. Його доставили у місцеву лікарню", - повідомив глава ОВА.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Як заявляв раніше Федоров, окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій. Навколо міста росіяни влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи та гул.

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