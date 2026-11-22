"Внаслідок ворожої атаки у приватному будинку сталася пожежа. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів", - уточнив Ткаченко.



За його словами, ще четверо людей постраждали. Глава КОДА розповів, що одну жінку вдалося врятувати з пошкодженого будинку - її госпіталізували з черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку.

Ткаченко додав, що ще одна цивільна травмувалася внаслідок вибухової хвилі.



"У Білій Церкві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поблизу магазину поранено двох людей. Обох госпіталізували. Також пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлю підприємства", - уточнив глава КОДА.

У Вишневому Бучанського району вже семеро людей постраждали внаслідок російської атаки. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Також висловлено співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання.

Відповідні служби продовжують працювати на місцях російських ударів і документувати наслідки атак.