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Росіяни з важкої артилерії знову обстріляли Дніпропетровську область: подробиці

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Дніпропетровська область, Субота 28 січня 2023 19:51
Росіяни з важкої артилерії знову обстріляли Дніпропетровську область: подробиці Фото: Росіяни з важкої артилерії знову обстріляли Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 28 січня, російські військові з важкої артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Не припиняються обстріли територій нашої області. Сьогодні два райони Дніпропетровської області знову потрапили під ворожий вогонь, загарбники били по громадах з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Лукашук додав, що вранці вдарили по Покровській громаді, що у Нікопольському районі. За його словами, туди прилетіло близько десяти снарядів.

Пізніше армія РФ атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі.

"Люди неушкоджені, це головне", - додав голова облради.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 січня, російські військові з важкої артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області.

До цього повідомлялось, що у середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі.

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