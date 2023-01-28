Росіяни з важкої артилерії знову обстріляли Дніпропетровську область: подробиці

У суботу, 28 січня, російські військові з важкої артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Не припиняються обстріли територій нашої області. Сьогодні два райони Дніпропетровської області знову потрапили під ворожий вогонь, загарбники били по громадах з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Лукашук додав, що вранці вдарили по Покровській громаді, що у Нікопольському районі. За його словами, туди прилетіло близько десяти снарядів.

Пізніше армія РФ атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі.

"Люди неушкоджені, це головне", - додав голова облради.