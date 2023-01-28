ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из тяжелой артиллерии снова обстреляли Днепропетровскую область: подробности

Новина українською →
Днепропетровская область, Суббота 28 января 2023 19:51
Россияне из тяжелой артиллерии снова обстреляли Днепропетровскую область: подробности Фото: Россияне из тяжелой артиллерии снова обстреляли Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 28 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Не прекращаются обстрелы территорий нашей области. Сегодня два района Днепропетровской области снова попали под вражеский огонь, захватчики избивали по общинам из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что утром ударили по Покровской общине в Никопольском районе. По его словам, туда прилетели около десяти снарядов.

Позже армия РФ атаковала Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.

"Люди невредимы, это главное", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в пятницу, 27 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что в среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы в Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь Вооруженные силы Украины Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору