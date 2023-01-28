Россияне из тяжелой артиллерии снова обстреляли Днепропетровскую область: подробности

В субботу, 28 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Не прекращаются обстрелы территорий нашей области. Сегодня два района Днепропетровской области снова попали под вражеский огонь, захватчики избивали по общинам из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что утром ударили по Покровской общине в Никопольском районе. По его словам, туда прилетели около десяти снарядов.

Позже армия РФ атаковала Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.

"Люди невредимы, это главное", - добавил глава облсовета.