Окупанти гатили по Нікопольському району з артилерії: названі наслідки (фото)

Російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області в ніч проти 17 червня, і для ударів по населених пунктах застосовували артилерію. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

Так, під час нічних атак під ворожим вогнем опинилося місто Нікополь та Марганецька громада.

Внаслідок артобстрілу у Нікополі було пошкоджено комунальне підприємство, вісім приватних будинків.

Понівечені господарські споруди та лінії електропередач, розповів глава ОВА.

"Також ворог обстріляв Марганецьку громаду. На щастя, без жертв та постраждалих", - зазначив голова облради.

Як уточнив Лисак, жінка, яка отримала поранення під час російського обстрілу вчора ввечері, була госпіталізована, і лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Війська РФ вночі 17 червня обстріляли Нікопольський район з артилерії (фото: t.me/dnipropetrovskaODA / t.me/mykola_lukashuk)

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, і під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.

Сам Нікополь розташований за 48 км від Запоріжжя та 63 км від Кривого Рогу. Є четвертим за чисельністю населення містом Дніпропетровської області.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Так, раніше, 16 червня, в результаті російських обстрілів у Нікополі загинула одна людина, ще одна отримала поранення.