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Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: поврежден частный дом

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Никопольский район, Пятница 05 мая 2023 20:02
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: поврежден частный дом Фото: Обстрел (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 5 мая, русские войска обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки был поврежден частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Трижды в течение дня оккупанты били по Никопольскому району. Из тяжелой артиллерии и РСЗО накрывали Марганецкую, Красногригорьевскую общины и сам Никополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали. В результате обстрелов повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.

"Другие районы области - без обстрелов", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в пятницу, 5 мая, российские войска обстреляли Славянск и Краматорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали два завода.

Российские военные снова атаковали Херсонскую область с помощью авиации. Были зафиксированы четыре "прилета" управляемых авиабомб.

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