Росіяни не узгоджують "коридор" для цивільних з ОРЛО через Запоріжжя

За його словами, зараз відсутнє пряме сполучення з ТОТ через лінію зіткнення, бо ворожа "влада" не йде на контакт.

"Ми намагалися пропрацювати цю ситуацію якимось чином з ворогом, через Запоріжжя зробити коридор для того, щоб могли мирні люди виходити. Однак представники "урядів" неформальних цих республік і Росії категорично відмовляються від перемовин ані з нашими державними органами, ані з гуманітарними організаціями", - сказав Лисогор.

Він зазначив, що деякі люди спочатку виїжджають в РФ, звідти - в Європу, а потім повертаються в Україну, але такий спосіб є вельми небезпечним.

"Для чоловіків ця дорога взагалі закрита, бо відразу на блокпостах їх забирають "на службу", на війну проти України, щоб використати їх як живу силу. І взагалі, це дуже дорого. Так, якщо їхати через Росію у Європу, це близько 500 чи 700 євро коштує, щоб провезли, і немає ніякої гарантії", - зауважив Лисогор.

Гуманітарні коридори з ТОТ

Україна вимагає створення гуманітарних коридорів з тимчасово окупованих територій на підконтрольні уряду території. З такою вимогою Мінреінтеграції звернулись до Червоного Хреста та російської сторони.

Однак, окупанти не спішать узгоджувати такі пропозиції. Наразі ж мешканцям на ТОТ рекомендують не отримувати паспорти РФ та не співпрацювати з окупантами.

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