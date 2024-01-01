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Росіяни на узбережжі Азовського моря продовжують облаштовувати тренувальні бази, - Федоров

Запорізька область, Понеділок 01 січня 2024 22:35
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Росіяни на узбережжі Азовського моря продовжують облаштовувати тренувальні бази, - Федоров Архівне фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові продовжують облаштовувати свої бази на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. При цьому ворог знищує екологію регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"Ми маємо розуміти, що сьогодні основні військові бази ворога знаходяться на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману", - сказав мер.

За його словами, ворог облаштував там бази свого розміщення боєприпасів і важкого озброєння, а також тренувальні бази.

Ворог знищує ліси та флору

При цьому Молочний лиман є заказником, де знаходиться величезна кількість тварин і величезна кількість рослин.

І росіяни сьогодні масово це знищують, розчищають ліси для спорудження полігонів і повністю ліквідовують флору.

"Точно про екологію ворог там взагалі не думає. І ворог сьогодні також на території Азовського моря таке саме робить, тому що вони вважають, що це глибокий тил і там розміщують свої військові підрозділи", - додав мер Мелітополя.

Ситуація в Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року. У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та "мінусують" колаборантів.

Нещодавно партизани провели нову спецоперацію в Мелітополі під час якої були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.

Також в окупованому Мелітополі загарбники розпочали навчати українських дітей "російській ідентичності".

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